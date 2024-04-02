Экологические службы обработали акватории Петербурга от загрязнений

В комитете по природопользованию Петербурга рассказали, сколько было принято сообщений от жителей города с 25 по 31 марта, об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Аварийные службы приняли 521 сообщение, на прошлой неделе было на 154 сообщения меньше. Всего специалисты ГУП "Экострой" выполнили 30 выездов. Из них 24 пришлись на обследования после ликвидации аварийных ситуаций, два на пролив нефтепродуктов, три на химические загрязнения и один на ртутное загрязнение.

Также были проверены петербургские акватории, специалисты совершили 16 выездов. Были обработаны акватории Малой Невы, реки Фонтанки, реки Невы и Обводного канала.

От петербуржцев было принято более 12,3 тонны опасных отходов. Среди них и автомобильные покрышки, и батарейки, и техника, и лампы, и термометры, и многие другие опасные отходы.

Фото: ЗАКС.Ру