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Новости 11:51

При реконструкции общежития "Макаровки" выявили многомиллионные хищения

фото ЗакС политика При реконструкции общежития "Макаровки" выявили многомиллионные хищения

В Петербурге возбудили дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), связанное с реконструкцией общежития университета имени адмирала Макарова (ГУМРФ).

Процессуальное решение вынесли после проверки, которую провела Северо-Западная транспортная прокуратура, сообщает ведомство.

Ущерб, нанесенный бюджету, оценивается более чем в 7 млн рублей. Эти деньги, полученные субподрядчиком, выделялись в 2022 году по программе "Научно-технологическое развитие РФ".

При приемке работ подрядчик (АО "Диапазон") представил акты с ложными данными о проводившихся ремонтных работах.

фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram


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