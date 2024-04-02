СРЗП хочет лишить иноагентов права избираться и занимать госдолжности

Председатель думской фракции справедливороссов Сергей Миронов и его заместитель Дмитрий Гусев внесли законопроект, лишающий лиц в статусе иностранного агента пассивного избирательного права. В документе, на который ссылается РБК, речь идет о выборах любого уровня.

Этим инициатива не ограничивается: авторы предлагают также запретить иноагентам замещать должности на госслужбе и муниципальной службе и входить в состав избирательных комиссий.

"Учитывая, что значительная часть лиц, внесенных в реестр иностранных агентов, в настоящее время проживает за рубежом, выступает с антироссийских позиций, поддерживает, в том числе и материально, Вооруженные Силы Украины, нужно ограничить избирательное право данной категории лиц", - дал журналистам свои пояснения Миронов.

На сегодняшний день законодательство о выборах содержит только один полный запрет в отношении иноагентов: они не могут быть наблюдателями.

UPD 13:20 Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что законопроект отправлен на доработку.

Фото: ЗАКС.Ру