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Муниципал 13:17

Плохие дороги привели муниципалов МО "Волковское" и МО "Александровский" в суд

фото ЗакС политика Плохие дороги привели муниципалов МО "Волковское" и МО "Александровский" в суд

Жители Фрунзенского района обратились в прокуратуру из-за состояния дорог в районе. Ведомство в ходе проверки выявило ряд нарушений. Обязанности по их устранению хотят возложить на муниципалов, сообщили в пресс-службе прокуратуры 2 апреля. 

Так, в одном из дворов на улице Бухарестской, которая находится на территории МО "Волковское", сотрудники прокуратуры заметили многочисленные повреждения дорожного полотна. На внутредворовом проезде возле Южного шоссе недосчитались искусственной неровности на дороге. 

"Допущенные нарушения создают угрозу безопасности участников дорожного движения, в том числе несовершеннолетних пешеходов", - говорится в сообщении прокуратуры. 

Ведомство обратилось в суд с исками к местным администрациям МО "Волковское" и МО "Александровский" с требованием обязать муниципалов провести ремонт дорог и обеспечить безопасность движения. Сейчас исковые заявления находятся на рассмотрении. 

Константин Леньков / Фото с сайта Смольного


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