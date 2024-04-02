Жителям Ленобласти тоже придется платить курортный сбор в Петербурге

Жители Ленинградской области будут платить курортный сбор в Петербурге, об этом 2 апреля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на комитет по развитию туризма города.

С 1 апреля в петербургских отелях и гостиницах для туристов будет работать курортный сбор 100 рублей в сутки.

В комитете рассказали, что прописка в Ленобласти не освободит от сбора, и взымать его будут на тех же основаниях, как и с туристов из других регионов страны.

В случае неуплаты курортного сбора, предусмотрен штраф. Однако не всем придется его платить – 21 категория граждан все еще будут от него свободны. Это примерно 30-50% от всех приезжающих в город российских туристов.

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