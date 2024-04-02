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Новости 13:45

В Петербурге подписали договор на реконструкцию станции "Фрунзенская"

фото ЗакС политика В Петербурге подписали договор на реконструкцию станции "Фрунзенская"

Петербургский метрополитен подписал договор с компанией "Дороги и мосты" на реконструкцию станции синей ветки подземки "Фрунзенская", об этом 2 апреля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на сайт госзакупок.

На месте старого вестибюля появится большое семиэтажное здание с диспетчерским центром.

Договор был подписан еще в пятницу, 29 марта. Здание будет примерно 28 метров и иметь 7-8 этажей, некоторые из которых подземные. Планируется завершить работы в первом квартале 2027 года и тогда же открыть станцию. 

Диспетчерский центр будет занимать верхние этажи и заработает в 2029 году.

Фото: ЗАКС.Ру


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