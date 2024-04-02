За нападение на прохожих на Лиговке подростки получили условные сроки

В Петербурге назначили наказания двоим несовершеннолетним, два года назад напавшим на двоих случайных прохожих. В рамках дела о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) Смольнинский районный суд назначил виновным в инциденте условные сроки (одному фигуранту дали три года условно, другому - полтора). Об этом пишет объединенная пресс-служба городских судов.

Особо отмечается, что подсудимые требовали от потерпевших отказаться от принадлежности к ЛГБТ* и делали это незаконно. Акт агрессии случился в саду Сан-Галли и продолжился у станции метро "Лиговский проспект".

Потерпевшие испытали на себе нецензурные оскорбления, плевки, удары по лицу и по корпусу, словесные угрозы дальнейшего применения насилия, размахивания ножом перед лицом, распыление в лицо перцового баллончика. Пострадавшему в наибольшей степени также порезали одежду, вскоре отобранную.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ; Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру