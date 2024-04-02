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Новости 18:13

В России назначили нового главнокомандующего ВМФ

фото ЗакС политика В России назначили нового главнокомандующего ВМФ

Президент Владимир Путин своим указом назначил главнокомандующим Военно-Морским флотом адмирала Александра Моисеева, с марта носившего приставку "врио". Его предшественником на должности главкома ВМФ был Николай Евменов.

О новых назначениях в своем ведомстве 2 апреля объявил министр обороны Сергей Шойгу, чьи слова приводятся на сайте министерства.

"Надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставили Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна", - произнес Шойгу перед подчиненными.

Новым главкомом Северного флота стал Константин Кабанцов, а Черноморским флотом теперь будет командовать Сергей Пинчук.

61-летний уроженец Калининградской области Александр Моисеев проходил учебу в Ленинграде. С 2019 года он возглавлял Северный флот.

фото: mil.ru


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