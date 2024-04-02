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Новости 18:18

Путин заявил, что МВД должно обеспечить нормальную жизнь россиянам

фото ЗакС политика Путин заявил, что МВД должно обеспечить нормальную жизнь россиянам

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники правоохранительных органов должны обеспечивать нормальную жизнь общества, а также работать в условиях военного времени, об этом 2 апреля глава государства заявил на заседании коллегии МВД РФ.

"Вы должны обеспечить нормальную жизнь для рядового гражданина России. Но сами должны работать в условиях, близких к условиям военного времени. Я думаю, что для людей, которые сидят в этом зале, для людей в погонах это абсолютно очевидные вещи", – сказал Путин.

Также президент отметил, что работа правоохранителей должна оставаться эффективной, даже если в стране хорошие экономические и социальные показатели. По его мнению, для этого нужно напряженно работать.

Фото: ЗАКС.Ру


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