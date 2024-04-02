Путин заявил, что МВД должно обеспечить нормальную жизнь россиянам

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники правоохранительных органов должны обеспечивать нормальную жизнь общества, а также работать в условиях военного времени, об этом 2 апреля глава государства заявил на заседании коллегии МВД РФ.

"Вы должны обеспечить нормальную жизнь для рядового гражданина России. Но сами должны работать в условиях, близких к условиям военного времени. Я думаю, что для людей, которые сидят в этом зале, для людей в погонах это абсолютно очевидные вещи", – сказал Путин.

Также президент отметил, что работа правоохранителей должна оставаться эффективной, даже если в стране хорошие экономические и социальные показатели. По его мнению, для этого нужно напряженно работать.

Фото: ЗАКС.Ру