В сотнях домов на юго-западе Петербурга ограничат подачу горячей воды

В среду 3 апреля жителей Кировского и Красносельского районов ожидают испытания, которые проводит АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Речь идет о проверке на максимальную температуру 365 километров коммуникаций, о чем сообщает компания. Таким образом определяются наиболее изношенные участки теплотрассы.

Испытания затронут 778 жилых домов, в которых ограничат подачу горячей воды. Помимо этого, на один день отключат отопление в 113 детских и 21 медицинском учреждениях.

В зону проверок сетей на прочность попали 16 улиц, 7 проспектов, а также Петергофское шоссе (небольшой его отрезок) и Брестский бульвар.

Петербуржцев призывают быть осторожными в связи с возможными прорывами труб.

фото: teplosetspb.ru