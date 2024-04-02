Большая часть туристов из Ленобласти не попадут под курортный сбор

В администрации Петербурга заявили, что большинство жителей Ленинградской области, которые посещают Северную столицу с целью туризма, входят в категорию тех, кто не облагается курортным сбором, об этом 2 апреля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на комитет по развитию туризма города.

В 2023 года из Ленобласти в Северную столицу без ночлега приехало 2,5 млн человек. Количество тех, кто остался в Петербурге на ночь – примерно 100 тысяч человек, это 4% от общего числа туристов из области.

В комитете уточнили, что туристы из Ленобласти, которые остаются в Петербурге, в среднем проводят в городе две ночи. При этом за первый день пребывания сбор не взимается.

Фото: ЗАКС.Ру