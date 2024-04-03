В Петербург 3 апреля вернется зимняя погода

В Петербурге продолжит держаться холодная и пасмурная погода, об этом 3 апреля сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.

По словам синоптика, погоду будет формировать тыловая часть активного циклона, центр которого в середине дня окажется над Новгородской областью. Появятся плотные облака, может пойти дождь и даже снег. Кроме этого, не исключен даже гололед, а дискомфорта добавит ветер.

Воздух прогреется до 0…+3 градусов. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг, 4 апреля, температура может опуститься ниже нуля, а также появится гололед и пойдет небольшой снег.

Фото: ЗАКС.РУ