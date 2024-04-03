Петербург чтит память погибших в теракте в метро 3 апреля 2017 года

В Петербурге 3 апреля вспоминают жертв теракта в метро, который произошел в этот день в 2017 году на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

К горожанам обратился губернатор города Александр Беглов.

"Семь лет назад от бесчеловечных, жестоких действий террористов на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" погибли 15 человек. Пострадали 103 человека. Каждый год в этот день мы чтим память погибших. К памятной доске на станции "Технологический институт" возлагаются цветы. По инициативе родственников погибших и пострадавших создана Национальная ассоциация "Надо жить"", - цитирует градоначальника пресс-служба Смольного.

Беглов вспомнил произошедший 22 марта теракт в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" и отметил, что и в 2017 году в Петербурге, и в 2024 году в Московской области, террористы хотели посеять страх и запугать общество, но в трудные моменты особо проявляется единство народа.

"После теракта в метро Петербург поддерживала вся страна. Жители разных регионов выходили на митинги, выражали слова соболезнования. Также, как в эти дни, вся страна поддерживает Московскую область", – сказал губернатор.

В среду, 3 апреля, в петербургских храмах пройдут панихиды по погибшим в петербургском метро и в Крокус Сити Холле.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру