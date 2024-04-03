В Петербурге возбудили дело об оправдании терроризма в отношении Александра Скобова*

В отношении публициста Александра Скобова* возбудили угодовное дело по статье об оправдании терроризма (ст.205.2 УК РФ), об этом 3 апреля пишет "Фонтанка.ру".

Накануне публициста задержали сотрудники Центра "Э" в Петербурге. Поводом стали посты в его небольшом Telegram-канале на 900 человек о теракте в "Крокус Сити Холле". Следственный комитет возбудил уголовное дело.

66-летнего Скобова* задержали накануне в доме на Пискаревском проспекте. Ранее "Фонтанка" сообщала, что правоохранители пришли за публицистом домой к его знакомому, у которого Скобов* был в тот момент в гостях.

*Минюст внес Александра Скобова в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру