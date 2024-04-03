Число погибших детей в "Крокусе" увеличилось до шести

Количество детей, погибших в "Крокус Сити Холле", увеличилось до шести, об этом 3 апреля пишет ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову.

Ранее сообщалось, что погибших в трагедии несовершеннолетних пятеро. Пострадавших детей, на данный момент, семь.

"На данный момент у нас данные о шести погибших детях, семеро пострадавших. Двое уже лечатся дома, пятеро находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое уже в средней степени тяжести", – поделилась данными детский омбудсмен.

Кроме этого, Львова-Белова рассказала, что приходила к детям в больницу и находится на связи с их врачами. По словам медиков, прогнозы для них положительные, детей обеспечивают всем необходимым.

Фото: пресс-служба МЧС России