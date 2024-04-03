На севере Петербурга жильцы домов пожаловались на хлопок и отключение света

В Красногвардейском и Калининском районах, а также в поселках Токсово и Новодевяткино в Ленинградской области, пропало электричество из-за короткого замыкания на трансформаторной подстанции "Россети Ленэнерго", об этом 3 апреля пишет "Фонтанка.ру".

Как рассказали в администрации Красногвардейского района, трансформаторы вышли из строя, поэтому дома подключили к электричеству по резервной схеме.

В "Россети Ленэнерго" заявили, что, на данный момент, в районах Петербурга, где отключили свет, электроснабжение восстановлено.

Ранее "Фонтанка" писала, что ночью жители Пискаревки услышали хлопок и увидели вспышку, а после этого у них пропало электричество. Электроснабжение пропало в одном из корпусов больницы Мечникова, однако оно почти сразу вернулось.

Фото: unsplash.com