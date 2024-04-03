В Петербурге суд арестовал жителя Сахалина по делу об экстремистской организации

Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство Следственного управления СК по Сахалинской области об аресте жителя дальневосточного острова Игоря Муравьева, рассказала 3 апреля глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. В начале марта гражданину были предъявлены обвинения в вербовке членов экстремистской организации и в участии в ней (чч. 1.1, 2 ст. 282.2 УК РФ).

По версии следствия, Муравьев с апреля 2022 по октябрь 2023 года участвовал в религиозных собраниях "Свидетелей Иеговы"* с помощью видеоконференций в интернете. При этом он будто бы "пропагандировал экстремистскую деятельность, убеждал граждан РФ вступать в организацию, в том числе и вполне конкретных граждан", уточнила Лебедева в своем Telegram-канале.

Муравьев вину во вменяемых ему преступлениях не признал. В суде он просил о назначении домашнего ареста или же запрета определенных действий. Сам он зарегистрирован на Сахалине, в Петербурге регистрации не имеет.

"Задержали Муравьева у нас в Санкт-Петербурге, поэтому мы меру и избирали (да, так тоже можно)", — отметила Лебедева.

Суд просьбы обвиняемого оставил без внимания и арестовал его до 1 июня.

*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ

Фото: Лебединое озеро / Telegram