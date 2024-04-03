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Новости 11:46

Матвиенко поручила принять закон о праве регионов самостоятельно вводить курортный сбор

фото ЗакС политика Матвиенко поручила принять закон о праве регионов самостоятельно вводить курортный сбор

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила подготовить принятие законопроекта о распространении эксперимента по введению курортного сбора по всей России, об этом 3 апреля пишет ТАСС.

Матвиенко предложила поручить вице-спикеру Николаю Журавлеву, комитету по финансам и сенатору Анатолию Артамонову составить обращение о введении курортного сбора по всей стране. 

"Давайте поручим Журавлеву, комитету по бюджету и финансам, Артамонову подготовить такое обращение, подготовить законопроект и обеспечить его принятие до конца этого года, когда заканчиваются сроки эксперимента", - сказала Матвиенко на пленарном заседании.

По ее мнению, регионы поддерживают введение курортного сбора. Она отметила, что речь идет не об обязательном введении, а о даче права региональным властям самим выбирать – нужен ли им курортный сбор или нет.

Фото: ЗАКС.Ру


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Матвиенко Валентина Ивановна




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