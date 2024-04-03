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Новости 12:17

В Петербурге ГАТИ проверит качество уборки фасадов владельцами объектов

фото ЗакС политика В Петербурге ГАТИ проверит качество уборки фасадов владельцами объектов

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) в Петербурге проведет "Неделю чистоты" с 8 по 14 апреля, об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

В рамках "Недели чистоты", которую проводят уже седьмой раз подряд, владельцы объектов и элементов благоустройства нужно будет очистить фасады от граффити, помыть их, а также очистить территории от мусора и других загрязнений.

Сотрудники ГАТИ будут проверять качество уборки и вести ежедневную статистику. Самые яркие участники "Недели чистоты" будут опубликованы на странице "ВКонтакте" ведомства.

В 2023 году "Неделю чистоты" проводили два раза. Впервые ее провели в 2020 году.

Фото: ЗАКС.Ру


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