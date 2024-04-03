После теракта в "Крокусе" увеличилось количество желающих служить по контракту в армии

С начала 2024 года больше 100 тысяч человек заключили контракт с Минобороны РФ на службу в армии, об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в Минобороны отметили, что за полторы недели сильно увеличилось количество тех, кто хочет служить по контракту и участвовать в спецоперации. За десять дней контракты заключили 16 тысяч человек. Значительно больше стало желающих в Москве.

Как рассказали в ведомстве, большинство кандидатов в ходе собеседований заявили, что мотивом пойти служить стало желание отомстить за погибших в теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", который произошел 22 марта.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это показывает то, что общество сплотилось вокруг президента, об этом пишут "РИА Новости".

Фото: ЗАКС.Ру