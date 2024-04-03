ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:53

Около 670 тысяч семей использовали маткапитал для улучшения жилищных условий

фото ЗакС политика Около 670 тысяч семей использовали маткапитал для улучшения жилищных условий

Приблизительно 670 тысяч российских семей использовали материнский капитал в 2023 году для улучшения жилищных условий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в своем отчете перед Государственной думой. Также он сообщил о том, что получателями введенного ранее единого пособия стали почти 11 миллионов детей.

"По-прежнему действует программа материнского капитала. На первенца сейчас он превышает 630 тысяч рублей, на второго [ребенка. — ЗАКС.Ру] — 830 тысяч рублей. Чаще всего эти средства идут на улучшение жилищных условий. В 2023 году так поступили порядка 670 тысяч семей", — заявил Мишустин в своей речи.

Глава правительства напомнил о запущенном в январе 2023 года ежемесячном едином пособии на ребенка. Выплаты рассчитываются исходя из положения конкретных семей, уточнил он. "Оно было назначено почти на 11 миллионов детей и примерно 400 тысячам будущих мам. Родителям выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, на текущий момент оно увеличено практически наполовину, почти до 50 тысяч рублей", — поведал Мишустин.

Фото: Правительство России / Telegram (скриншот видеозаписи)


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости3 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама