Около 670 тысяч семей использовали маткапитал для улучшения жилищных условий

Приблизительно 670 тысяч российских семей использовали материнский капитал в 2023 году для улучшения жилищных условий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в своем отчете перед Государственной думой. Также он сообщил о том, что получателями введенного ранее единого пособия стали почти 11 миллионов детей.

"По-прежнему действует программа материнского капитала. На первенца сейчас он превышает 630 тысяч рублей, на второго [ребенка. — ЗАКС.Ру] — 830 тысяч рублей. Чаще всего эти средства идут на улучшение жилищных условий. В 2023 году так поступили порядка 670 тысяч семей", — заявил Мишустин в своей речи.

Глава правительства напомнил о запущенном в январе 2023 года ежемесячном едином пособии на ребенка. Выплаты рассчитываются исходя из положения конкретных семей, уточнил он. "Оно было назначено почти на 11 миллионов детей и примерно 400 тысячам будущих мам. Родителям выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, на текущий момент оно увеличено практически наполовину, почти до 50 тысяч рублей", — поведал Мишустин.

Фото: Правительство России / Telegram (скриншот видеозаписи)