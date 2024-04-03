В марте 2024 года 20 петербуржцев пострадали от клещей

В Петербурге и Ленинградской области появились первые жертвы клещей, которые проснулись после зимней спячки, об этом пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на региональные управления Роспотребнадзора.

Первый укушенный в Ленобласти был зарегистрирован 17 марта, после этого еще 11 человек обратились в медицинские учреждения. В Петербурге от клещей, на данный момент, пострадали 20 человек.

Глава Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк рассказала, что обычно клещи просыпаются в апреле, однако иногда это происходит и раньше, например, несколько лет назда первый укус был зарегистрирован 5 марта.

В первую очередь пострадали жители теплых районов Ленобласти, таких как Тихвин, Луга, Гатчина и Всеволожский район. Однако есть надежда на то, что после раннего пробуждения активность клещей немного спадет.

Как рассказала заместитель начальника эпидемиологического отдела Управления Роспотребнадзора по Петербургу Оксана Самарина, в 2023 году количество пострадавших от клещей было на 20% больше, чем в 2022 году. В 2024 году есть риск повторить антирекорд.

Фото: ЗАКС.Ру