В МЧС по Петербургу опровергли рассылку предупреждений о БПЛА

Абоненты "Билайна" вечером во вторник, 2 апреля, получили странные СМС-сообщения о якобы возможной атаке беспилотников, об этом 3 апреля пишет "Фонтанка.ру".

При этом "Фонтанка" уточняет, что клиенты других операторов связи подобных сообщений не получали.

В региональных управлениях МЧС и Петербурга, и Ленинградской области сообщили, что ничего подобного не рассылали и в зону их ответственности это не входит.

Сам мобильный оператор "Билайн" подтвердил, что рассылка о беспилотниках была. Там уточнили, что такие сообщения якобы присылаются со специального номера регулярно по запросу МЧС. Заявка на рассылку к ним, как заявили в пресс-службе компании, поступила во вторник, 2 апреля.

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