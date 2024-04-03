Рейс из Петербурга в Красноярск вернулся в Пулково из-за самочувствия бортпроводника

Рейс авиакомпании "Россия" из Петербурга в Красноярск вернулся в Северную столицу после двух часов полета, об этом 3 апреля пишет "Фонтанка.ру".

По предварительным данным, возврат самолета в Пулково случился из-за ухудшения самочувствия одного из бортпроводников самолета. Инцидент случился во вторник, 2 апреля.

Также предполагается, что бортпроводник потерял сознание прямо во время полета из-за пищевого отравления, хотя медосмотр, который проводят экипажу перед полетом, показал, что никаких проблем со здоровьем нет.

После этого пилот принял решение развернуться обратно в петербургский аэропорт Пулково. На момент инцидента самолет летел в небе над Архангельской областью.

Фото: ЗАКС.Ру