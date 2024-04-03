Суд оштрафовал петербургского доцента Буракова за дискредитацию армии

Ленинский районный суд вынес решение по делу о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) доцента петербургского госуниверситета путей сообщения императора Александра I (ПГУПС) Дмитрия Буракова, сообщили ЗАКС.Ру в объединенной пресс-службе городских судов. Ученому вынесли штраф, величина которого оказалась минимальной из возможных.

По версии следствия, 5 марта Бураков разместил на личной странице во "ВКонтакте" материалы, направленные на дискредитацию российских Вооруженных сил. Днем 2 апреля он был задержан полицией, о чем сам сообщил "Фонтанке".

На заседании в среду суд назначил Буракову штраф в размере 30 тысяч рублей. Это наименьшая величина взыскания по этой статье для физических лиц, размер максимального штрафа составляет 50 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру