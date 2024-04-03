Два участка ШМСД планируют изменить за 495 млн рублей

В Петербурге хотят изменить два участка Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) за 495 млн рублей, об этом 3 апреля пишет MR7.ru со ссылкой на сайт госзакупок.

Общая начальная цена контракта – 495 106 548 рублей. Изменить планируют участки между Витебской развязкой Западного скоростного диаметра (ЗСД) и развязкой с Софийской улицей и от Софийской улицы до пересечения с Глухоозерским шоссе.

Заказчиком работ выступает АО "Западный скоростной диаметр". Компания решила внедрить безбарьерную оплату проезда по транспондеру или по номеру автомобиля.

Также подрядчик должен будет совместить системы оплаты ШМСД и ЗСД.

Фото: ЗАКС.Ру