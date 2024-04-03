Горсуд утвердил бездействие МО "Литейный округ"

Санкт-Петербургский городской суд 3 апреля отклонил апелляцию на решение Смольнинского районного суда о признании бездействующим совета депутатов МО "Литейный округ". Теперь у губернатора Александра Беглова появились основания для подготовки законопроекта о роспуске муниципального совета.

Юрист Александр Кобринский, который представлял интересы группы муниципальных депутатов, выступающих против роспуска, рассказал, что суд отклонил все предложения по отложению рассмотрения жалобы. Ему показалось, что суд пытался как можно скорее вынести решение по жалобе. Он намерен продолжать оспаривать решение в вышестоящем суде.

Теперь решение районного суда вступило в силу. Из-за этого у Смольного есть основания для подготовки инициативы о роспуске муниципального совета. Губернатор обязан внести соответствующий законопроект в городской парламент в течение трех месяцев.

Напомним, бездействие депутатов "Литейного округа" выразилось в непроведении собраний более трех месяцев. Угроза роспуска в МО возникла практически сразу после муниципальных выборов в 2019 году. Это третий муниципалитет в Центральном районе, где есть такие проблемы. МО "Смольнинское" и МО "Лиговка-Ямская" уже официально распущены. Депутаты этих муниципалитетов не смогут выдвигаться в этих же округах, если через суд не докажут свою непричастность к бездействию.

Муниципальные выборы в Петербурге пройдут в сентябре. На них же будут избирать новых депутатов в МО "Смольнинское", МО "Лиговка-Ямская" и МО "Литейный округ".

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру