В Ленобласти продлили действие земельных сертификатов для многодетных семей

В Ленинградской области многодетные семьи смогут воспользоваться земельным сертификатом и после истечения срока его действия, рассказали 3 апреля в администрации региона. Воспользоваться этим правом можно будет в течение еще одного года после положенных на это трех лет.

"Изменение в постановление подписано: теперь многодетные семьи могут использовать сертификат, если его срок действия истек, в течение еще одного года", — говорится в сообщении Telegram-канала "Админка Ленобласти".

О продлении срока действия земельных сертификатов главу региона Александра Дрозденко попросила многодетная мать из Лодейнопольского района, которая обратилась к губернатору в ходе устроенной им прямой линии. В ответ чиновник подписал постановление о том, что основанием для отказа в реализации земельного сертификата не может являться его просрочка, "если с момента истечения срока прошло менее одного года".

Фото: ЗАКС.Ру