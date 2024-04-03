МВД Финляндии предложило не открывать КПП на границе с Россией

Финские власти хотят продлить закрытие КПП на границе с Россией "до дальнейшего уведомления", об этом 3 апреля пишет ТАСС со ссылкой на повестку заседания финского правительства, которое пройдет 4 апреля.

"Решение правительства о закрытии пограничных переходов до дальнейшего уведомления и централизации подачи заявления о предоставлении международной защиты", – такое предложение выдвинуло МВД Финляндии.

Ранее финские СМИ сообщали, что КПП на границе с Россией не откроют, пока в Финляндии не примут закон о временных мерах по борьбе с искусственной миграцией. По мнению властей Финляндии, Россия использует беженцев и отправляет их на границу.

На данный момент граница с Россией закрыта с конца ноября 2023 года до 14 апреля 2024 года.

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