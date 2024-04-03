ККИ освободил более 40 незаконно используемых помещений Петербурга

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга освободил более 40 незаконно занятых городских помещения за вторую половину марта, об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

В ходе рейдов специалисты ККИ пресекли незаконную уличную торговлю фруктами, овощами, одеждой и так далее. Территории были освобождены у станций петербургского метро "Звездная", "Ломоносовская", "Ленинский проспект", "Международная", "Проспект Большевиков", "Пионерская", "Проспект Ветеранов", "Улица Дыбенко", а также на улице Маршала Захарова.

В общей сложности на склад временного хранения отправили 408 единиц одежды, а более тонны продуктов питания, в том числе овощей и фруктов, отправлены на уничтожение.

Кроме этого, специалисты ККИ освободили земельные участки от торговых павильонов на улице Бабушкина, Ленинском проспекте, Кантемировской и Купчинской улицах.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга