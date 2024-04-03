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Новости 18:23

ККИ освободил более 40 незаконно используемых помещений Петербурга

фото ЗакС политика ККИ освободил более 40 незаконно используемых помещений Петербурга

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга освободил более 40 незаконно занятых городских помещения за вторую половину марта, об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

В ходе рейдов специалисты ККИ пресекли незаконную уличную торговлю фруктами, овощами, одеждой и так далее. Территории были освобождены у станций петербургского метро "Звездная", "Ломоносовская", "Ленинский проспект", "Международная", "Проспект Большевиков", "Пионерская", "Проспект Ветеранов", "Улица Дыбенко", а также на улице Маршала Захарова.

В общей сложности на склад временного хранения отправили 408 единиц одежды, а более тонны продуктов питания, в том числе овощей и фруктов, отправлены на уничтожение. 

Кроме этого, специалисты ККИ освободили земельные участки от торговых павильонов на улице Бабушкина, Ленинском проспекте, Кантемировской и Купчинской улицах.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга


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