Шишкина посетовала на нехватку мест в детсадах и школах

Глава фракции СРЗП в Заксобрании Марина Шишкина прокомментировала 3 апреля выступление перед депутатами детского омбудсмена Петербурга Анны Митяниной. Депутат посчитала, что в отчете уполномоченной не хватило информации о проблемах в связи с нехваткой мест в городских образовательных учреждениях.

В среду Митянина выступила с отчетом перед петербургскими депутатами. Среди прочего, в своей речи она коснулась вопроса о том, как "умные" колонки интерпретируют факт самостоятельной жизни героини мультсериала "Маша и Медведь". Согласно рассказу омбудсмена, станция "Алиса" посчитала, что в действительности персонаж мертв, а с животными взаимодействует его призрак.

"Искаженное восприятие сказок умной колонкой, на мой взгляд, не самая страшная проблема детства в стране. Эти колонки и ударения-то в словах не всегда правильно расставляют. А вот саму политику неплохо было бы и поправить", — отреагировала Шишкина в своем Telegram-канале на выступление Митяниной.

Парламентарий сообщила, что получает "немало" жалоб от петербуржцев в связи с нехваткой мест в детсадах, школах и в группах продленного дня. Из-за этого, по ее словам, горожанам приходится "тратиться на частные образовательные учреждения, на частные группы продленного дня и услуги автонянь". Также вопросы вызывает качество школьного питания, добавила она.

Шишкина также поделилась мнением, что задача государства состоит в том, чтобы помогать родителям, но "не пугать их ювенальной юстицией".

Фото: Telegram-канал Марины Шишкиной