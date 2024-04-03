Минцифры сейчас не намерено разрабатывать механизмы блокировки деструктивного контента

Минцифры не планирует заниматься сейчас разработкой механизмов блокировки деструктивного контента, заявил глава ведомства Максут Шадаев в беседе с журналистами. Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что сенаторы и депутаты обратились в правительство с просьбой создать способы ограничения распространения подобной информации в мессенджерах.

"Пока нет. Пока мы работаем в рамках текущей повестки дня", — ответил Шадаев на вопрос, приступило ли Минцифры к выполнению просьбы.

О сделанном обращении Кузнецова поведала 28 марта. Как передавало РИА "Новости", среди прочего депутат говорила о якобы поступающих детям через соцсети сообщениях с просьбами, исполнение которых чревато взрывами домов. Также, по ее словам, участникам Всемирного фестиваля молодежи поступали угрозы, а после теракта в "Крокус Сити Холле" неизвестные будто бы принялись названивать детям с призывами "подражать террористам". "Нами получены сведения о попытках вербовки детей в 19 регионах РФ", — утверждала она.

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