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Новости 18:59

Минцифры сейчас не намерено разрабатывать механизмы блокировки деструктивного контента

фото ЗакС политика Минцифры сейчас не намерено разрабатывать механизмы блокировки деструктивного контента

Минцифры не планирует заниматься сейчас разработкой механизмов блокировки деструктивного контента, заявил глава ведомства Максут Шадаев в беседе с журналистами. Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что сенаторы и депутаты обратились в правительство с просьбой создать способы ограничения распространения подобной информации в мессенджерах.

"Пока нет. Пока мы работаем в рамках текущей повестки дня", — ответил Шадаев на вопрос, приступило ли Минцифры к выполнению просьбы.

О сделанном обращении Кузнецова поведала 28 марта. Как передавало РИА "Новости", среди прочего депутат говорила о якобы поступающих детям через соцсети сообщениях с просьбами, исполнение которых чревато взрывами домов. Также, по ее словам, участникам Всемирного фестиваля молодежи поступали угрозы, а после теракта в "Крокус Сити Холле" неизвестные будто бы принялись названивать детям с призывами "подражать террористам". "Нами получены сведения о попытках вербовки детей в 19 регионах РФ", — утверждала она.

Фото: pixabay


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