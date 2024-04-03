В Петербурге стали чаще заключать контракты с местными поставщиками

За прошедший год в Петербурге выросла доля контрактов в рамках госзакупок, заключаемых с местными поставщиками, рассказал 3 апреля вице-губернатор Алексей Корабельников.

"Наблюдаем <...> тенденцию: 81,4 % суммарного объема контрактов в 2023 году было заключено с поставщиками, осуществляющими свою деятельность на территории Санкт-Петербурга. В 2022 году этот показатель составлял 75,6 %", — написал Корабельников в своем Telegrm-канале.

Подобная тенденция благотворно сказывается как на росте налоговых отчислений в городской бюджет, так и на развитии конкуренции в городе и на увеличении количества рабочих мест, поделился мнением чиновник.

Всего в 2023 году в Петербурге заключили 330 тысяч контрактов на общую сумму 524 миллиарда рублей, в то время как годом ранее подписали 301 тысячу договоров на сумму 397 миллиардов рублей. Самые крупные контракты касались проектирования и строительства, ремонта дорог регионального значения, содержанию зеленых зон и капремонту объектов с разработкой документации, отметил Корабельников.

Фото: ЗАКС.Ру