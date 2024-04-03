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Новости 19:33

В Тихвинском районе более 50 участков оказались в зоне паводка

фото ЗакС политика В Тихвинском районе более 50 участков оказались в зоне паводка

В зоне подтопления из-за паводка в Ленобласти оказались свыше 50 домовладений и более 150 жителей Тихвинского района. Как рассказали в районной администрации, на период половодья подготовили пункт временного размещения для местных жителей.

"В зоне подтопления 54 придомовых участка, 158 человек", — говорится в сводке, опубликованной в паблике администрации района во "ВКонтакте".

К настоящему времени в районе выставили полкилометра мостков. Чиновники сообщили о готовности доставлять продукты в затопленные дома, жители которых отказываются выезжать прочь.

В администрации Ленобласти сообщили, что держат на контроле паводковую ситуацию в Тихвинском районе. "Затруднен проезд в деревни Ялгино, Дуброво, Кривой Наволок, Засыпье, Усадище, Исаковоя. Есть подтопления придомовых территорий в деревне Горелуха", — перечислили чиновники.

Фото: Администрация Тихвинского района / "ВКонтакте"


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