Непогода сказалась на движении электричек в Петербурге

Ухудшение погоды в Петербурге привело к отмене пяти пригородных электропоездов на двух направлениях, рассказали 3 апреля в Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК). Электрички следуют с задержками и прибывают на станции не в срок.

"На Балтийском и Финляндском направлениях Октябрьской железной дороги из-за неблагоприятных погодных условий пригородные поезда следуют с задержками и прибывают в пункт назначения с опозданием", — сообщили СЗППК.

В связи с ситуацией были отменены три электрички на Финляндском направлении и две на Балтийском. В распространенном в связи с этим сообщении пассажирам приносят извинения и заверяют их в том, что ОЖД прилагает все усилия к восстановлению графика движения поездов.

По сообщению Северо-Западного УГМС, на момент выхода заметки в Петербурге наблюдалась отрицательная температура на уровне -4,1 градуса со снегом и ветром со скоростью 3-11 м/с.

Фото: ЗАКС.Ру