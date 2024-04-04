РБК: В России заработает комиссия по зарубежной интеллектуальной собственности

Российские власти создадут межведомственную комиссию по использованию зарубежной интеллектуальной собственности без согласия правообладателей, сообщил 4 апреля РБК. Соответствующее поручение дал в середине февраля президент Владимир Путин.

Речь идет о создании подкомиссии по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Действовать она будет при комиссии кабмина по экономическому развитию и интеграции.

Подкомиссия будет выдавать разрешения на использование зарубежных наработок без согласия владельцев патентов. Предполагается, что это будет происходить в исключительных случаях, а подать заявку смогут компании, 75 % которых напрямую или косвенно принадлежат государству или россиянам. Еще одним условием обозначается получение компанией отказа от владельца патента или же отсутствие его ответа в установленный срок.

Предполагается, что патентообладатели будут получать "соразмерную компенсацию" за использование их интеллектуальной собственности. Подобная мера обусловлена уходом из России ряда компаний, объяснили в Минэкономразвития.

Фото: ЗАКС.Ру