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В Госдуме создали рабочую группу по обеспеченности медкадрами

фото ЗакС политика В Госдуме создали рабочую группу по обеспеченности медкадрами

Рабочая группа по вопросу обеспеченности медицинскими кадрами создана в Государственной думе по инициативе спикера Вячеслава Володина, сообщил 4 апреля ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

"По поручению Вячеслава Викторовича [Володина] в Государственной думе создана рабочая группа по вопросу обеспечения кадрами", — заявил министр.

Накануне днем Володин выступил с предложением организовать рабочую группу в связи с нехваткой медицинских работников в России. Свое предложение он озвучил в ходе отчета премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме. Глава правительства поддержал инициативу и заявил, что кабмин, а также главы Минздрава и Минобрнауки возьмут ситуацию под свой контроль.

Фото: ЗАКС.Ру


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