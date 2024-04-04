Попова предрекла снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом к концу апреля

Заболеваемость ОРВИ, гриппом и коронавирусом в России снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу НТВ. Согласно ее прогнозу, к концу апреля ситуация с сезонным подъемом заболеваемости "сойдет на нет".

"Надеемся, что к концу апреля, как это и бывало, ситуация с сезонным подъемом острых респираторных вирусных инфекций сойдет на нет", — заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что на прошедшей неделе заболеваемость коронавирусом, гриппом и ОРВИ снизилась более чем на 13 % относительно предыдущей семидневки. "Никаких необычных вариантов поведения вирусов мы не видим этой весной. Всё, как мы прогнозировали, так всё, собственно, и происходит", — добавила она.

После спада заболеваемости респираторными заболеваниями в России следует ожидать сезонного подъема кишечных инфекций, предупредила чиновница. "Обычно это начинается с майских праздников, когда люди выходят на природу, готовят себе еду в полевых условиях, забывают мыть руки, продукты, просто радуются солнцу, не оглядываясь на риски", — заявила Попова и призвала помнить об угрозе летних вирусов.

Фото: ЗАКС.Ру