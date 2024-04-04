В Петербурге из-за взяток от нелегальных мигрантов задержали двоих полицейских

Управление собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу возбудило два однотипных коррупционных дела, связанных с получением взяток от нелегальных мигрантов. Задержаны двое полицейских, работающих в Адмиралтейском и Петроградском районах.

Общий объем инкриминируемых им взяток составляет 60 тысяч рублей, передает пресс-служба главка. За эти деньги нелегалы были освобождены от привлечения к ответственности. В случае, если вина силовиков подтвердится, их обещают уволить из органов.

Тем временем региональное управление СК уточняет, что одному из задержанных, работающему в 77 отделе полиции Адмиралтейского района, 25 лет. Ему предъявили обвинение. По версии следствия, он потребовал от иностранки 35 тысяч рублей, но успел получить только 20 тысяч.

Фото: ЗАКС.Ру