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Новости 12:40

Летом в Курортном районе благоустроят пляж "Дюны"

фото ЗакС политика Летом в Курортном районе благоустроят пляж "Дюны"

Петербургские чиновники санкционировали благоустройство пляжа "Дюны", расположенного между Солнечным и Сестрорецком. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

Работы охватят 12 тысяч кв. метров. Контракт включает в себя монтаж детской площадки, раздевалок, трибуны, волейбольных стоек и уличной мебели. Создадут у Финского залива также удобную среду для велосипедистов. Ожидается, что берег преобразится к 17 августа.

До последнего времени пляж "Дюны" был известен тем, что на нем загорают и отдыхают обнаженные люди. С этим явлением активно боролся депутат Виталий Милонов.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 




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