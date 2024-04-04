"Ъ": У администрации президента задержали мужчину с игрушечным автоматом

На Старой площади в Москве накануне случилось необычное задержание: правоохранители остановили мужчину, державшего в руках игрушечный автомат Калашникова. Инцидент имел место в дверях здания администрации президента, о чем 4 апреля сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в силовых структурах.

Задержанному 69 лет. Он рассказал, что около 15 лет стремится попасть на прием к президенту Владимиру Путину, чтобы обсудить с государственным деятелем личные проблемы. Назначение своей игрушки он объяснить не смог.

Пенсионера госпитализировали в психиатрическую больницу.

Фото: ЗАКС.Ру