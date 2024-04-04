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Новости 13:20

Вышедшая из берегов река Тихвинка подтопила монастырь XVI века

фото ЗакС политика Вышедшая из берегов река Тихвинка подтопила монастырь XVI века

Непогода в Ленинградской области поспособствовала подтоплению территории Тихвинского мужского монастыря, построенного в XVI веке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей монастыря, который признан памятником федерального значения.

"Со стороны братских келий, там потому что стена находится со стороны реки Тихвинка, уже к кельям вода подошла. И с другой стороны, где пруд на территории монастыря, он тоже полностью затоплен до звонницы", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, проблема возникает ежегодно, но на этот раз воды прибыло особенно много.

Тем временем пресс-служба регионального правительства сообщает, что скорость подъема воды в реке Тихвинке снизилась. Уровень воды в ней, по последним данным, достигает 536 см. На месте работает удвоенная команда спасателей.

фото: pixabay


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