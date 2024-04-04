Суд в Петербурге увеличил срок мужчине за оправдание терроризма

В Петербурге Первый Западный окружной военный суд вынес новый приговор москвичу Анатолию Иванову. Его признали виновным в оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК), передает объединенная пресс-служба городских судов.

Наказание связано с поведением фигуранта в ИК-6 по Псковской области. Там, как установили следствие и суд, он в беседах с другими заключенными осенью 2022 года позволил себе одобрительно высказаться об "Исламском государстве"*. Его реплики расценили и как оправдание, и как пропаганду деятельности этой группировки.

Путем сложения сроков осужденный, признавший вину, получил четыре года лишения свободы. Первую половину общего срока он проведет в тюрьме, вторую — в колонии строгого режима.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру