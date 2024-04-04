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Новости 13:59

Думский справоросс предложила компенсировать ветеранам боевых действий львиную долю затрат на связь

фото ЗакС политика Думский справоросс предложила компенсировать ветеранам боевых действий львиную долю затрат на связь

Депутат Госдумы Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") предложила ввести для ветеранов боевых действий право на компенсацию 80 % затрат на услуги связи, о чем сама же сообщила в своем Telegram-канале. Предложение о введении соответствующей льготы она направила на рассмотрение главы Минтруда Антона Котякова.

В своем обращении депутат сообщила, что стоимость услуг связи может составлять в России от одной до трех тысяч рублей. При этом в 2024 году рост тарифов может составить до 20 %, указала она, ссылаясь на подсчеты агентства TelecomDaily.

"В случае обеспечения ветеранов боевых действий доступными услугами связи и интернета у данной категории граждан появится возможность полноценно присутствовать в медийном пространстве нашей страны", — говорится в обращении Лантратовой. По мысли депутата, ветераны смогут "создавать информационные страницы для выражения своих идей, делиться с аудиторией личным опытом, нравственными установками, примерами мужества и героизма русских бойцов", а заодно и "опровергать недостоверную информацию".

Также исполнение предложенной меры позволит ветеранам реинтегрироваться в общество, полагает Лантратова. Она пообещала подготовить законопроект во исполнение озвученной идеи.

Фото: Telegram-канал "Яна Лантратова. Добро"


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