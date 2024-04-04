Думский справоросс предложила компенсировать ветеранам боевых действий львиную долю затрат на связь

Депутат Госдумы Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") предложила ввести для ветеранов боевых действий право на компенсацию 80 % затрат на услуги связи, о чем сама же сообщила в своем Telegram-канале. Предложение о введении соответствующей льготы она направила на рассмотрение главы Минтруда Антона Котякова.

В своем обращении депутат сообщила, что стоимость услуг связи может составлять в России от одной до трех тысяч рублей. При этом в 2024 году рост тарифов может составить до 20 %, указала она, ссылаясь на подсчеты агентства TelecomDaily.

"В случае обеспечения ветеранов боевых действий доступными услугами связи и интернета у данной категории граждан появится возможность полноценно присутствовать в медийном пространстве нашей страны", — говорится в обращении Лантратовой. По мысли депутата, ветераны смогут "создавать информационные страницы для выражения своих идей, делиться с аудиторией личным опытом, нравственными установками, примерами мужества и героизма русских бойцов", а заодно и "опровергать недостоверную информацию".

Также исполнение предложенной меры позволит ветеранам реинтегрироваться в общество, полагает Лантратова. Она пообещала подготовить законопроект во исполнение озвученной идеи.

Фото: Telegram-канал "Яна Лантратова. Добро"