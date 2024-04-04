ФАС потребовала от Apple объяснить блокировку российских систем оплаты

Из-за невозможности российских владельцев айфонов оплатить покупки через российские же сервисы Федеральная антимонопольная служба обратилась за разъяснениями к компании Apple.

Чиновников не устраивает то, что из магазина американской компании удалены приложения российских банков. При этом установить их посредством другого магазина не представляется возможным: доступен только App Store. Вместе с тем, пишет пресс-служба ведомства, на айфонах не работают такие отечественные системы бесконтактной оплаты, как Mir Pay, SberPay и Tinkoff Pay.

ФАС отмечает, что в январе Apple заявила о готовности создать техническую возможность для установки альтернативных магазинов приложений, но распространяться это будет только на клиентов из стран ЕС. Такую политику служба считает нарушающей антимонопольное законодательство.

"Apple создает преимущественные условия для собственных приложений и приложений сторонних разработчиков, зарегистрированных не в России, а также платежной системы Apple Pay по сравнению с приложениями российских разработчиков и российскими платежными системами", - говорится в ее сообщении.

Чиновники потребовали потребовали от компании подробного и мотивированного изложения позиции по заданной теме. Если оно не устроит ведомство, то Apple могут ожидать меры антимонопольного реагирования.

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