В ЗакСе поддержали идею реформирования ПНИ и детских домов-интернатов

Внесенные петербургским губернатором Александром Бегловым поправки в законодательство, предполагающие создание домов социального обслуживания, поддержала комиссия городского парламента по социальной политике и здравоохранению. Инициатива призвана дополнить городской закон "О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге", передает пресс-служба Мариинского дворца.

"Очевидно, что предложенная мера назрела давно", - приводится комментарий депутата Александра Ржаненкова, верящего в эффективность поправок.

В законопроекте, который отсылает к рекомендациям Минтруда четырехлетней давности, речь идет о реформировании системы учреждений, подчиняющихся комитету по социальной политике. Документом предусмотрено переформатирование нынешних психоневрологических интернатов и детских домов-интернатов. Пяти таким учреждениям, если законопроект примут, предстоит поменять устав уже в этом году.

Фото: ЗАКС.Ру