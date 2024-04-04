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Новости 16:33

В ЗакСе поддержали идею реформирования ПНИ и детских домов-интернатов

фото ЗакС политика В ЗакСе поддержали идею реформирования ПНИ и детских домов-интернатов

Внесенные петербургским губернатором Александром Бегловым поправки в законодательство, предполагающие создание домов социального обслуживания, поддержала комиссия городского парламента по социальной политике и здравоохранению. Инициатива призвана дополнить городской закон "О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге", передает пресс-служба Мариинского дворца.

"Очевидно, что предложенная мера назрела давно", - приводится комментарий депутата Александра Ржаненкова, верящего в эффективность поправок.

В законопроекте, который отсылает к рекомендациям Минтруда четырехлетней давности, речь идет о реформировании системы учреждений, подчиняющихся комитету по социальной политике. Документом предусмотрено переформатирование нынешних психоневрологических интернатов и детских домов-интернатов. Пяти таким учреждениям, если законопроект примут, предстоит поменять устав уже в этом году.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Ржаненков Александр Николаевич 




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