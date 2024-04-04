ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:56

В Петербурге арестовали фигурантов дела о похищении бизнесменов и разбое

фото ЗакС политика В Петербурге арестовали фигурантов дела о похищении бизнесменов и разбое

В рамках дела о похищении людей и разбое в Петербурге отправили в СИЗО предполагаемых участников этих криминальных деяний, передает региональное управление Следственного комитета. Под стражей находятся двое возможных организаторов и пятеро возможных исполнителей преступлений.

От рук фигурантов, по версии следствия, пострадали двое предпринимателей. Первый эпиход случился во Всеволожском районе в августе прошлого года. Там злоумышленники схватили потерпевшего и силой вывезли его в Приозерский район. После того, как бизнесмен согласился передать преступникам 200 млн рублей, он был отпущен и заявил в полицию.

Спустя два месяца рядом с одним из петербургских рынков те же лица связали и затолкали в машину другого коммерсанта. Отъехав на Турухтанные острова, они потребовали от него 500 млн рублей. Члены криминальной группы отобрали у мужчины ключи от квартиры, откуда вынесли 357 млн рублей. После случившегося он тоже обратился к силовикам.

Третье по счету подобное злодеяние у преступного сообщества осуществить не удалось: до того, как похитить человека для вымогательства 80 млн рублей, исполнители были задержаны.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости4 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама