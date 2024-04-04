До конца года на правом берегу Невы отреставрируют особняк Веге

Застройщик Setl Group объявил на своем сайте о начале реставрации аварийного особняка Веге в Петербурге, построенного в 1890 году по адресу Октябрьская набережная, 38Б3 и признанного региональным памятником.

Проект воссоздания объекта, разработанный ООО "НИиПИ "Спецреставрация", одобрил КГИОП. Ожидается, что до конца года полуразрушенное здание, долгие годы покрытое лесами, приобретет свой первоначальный облик. Исполнитель работ также обещает за это время воссоздать историческую лестницу с кариатидами и витражи.

"Труд лепщиков и скульпторов имеет как научную, так и творческую составляющую. Нужно будет найти баланс между тем, что очевидно по историческим материалам и тем, что скрыто на них", - рассказала руководитель архитектурно-реставрационной мастерской №2 ООО "НИиПИ Спецреставрация" Мария Шапченко.

Особняк в эклектичном стиле принадлежал известному промышленнику Георгию Веге. Рядом находился его же Киновиевский ультрамариновый завод, тоже существующий нынче в статусе памятника.

фото: K_Samarina, Citywalls.ru