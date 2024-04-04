Выплаты ветеранам СВО будут начислять в беззаявительном порядке

Зампред Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что кабинет министров одобрил инициативу, которую выдвинула возглавляемая им рабочая группа по вопросам специальной военной операции.

Речь идет о том, чтобы ветераны боевых действий могли получать причитающиеся им ежемесячные выплаты в беззаявительном порядке. Инициатива, в частности, мотивирована тем, что многие реципиенты выплат продолжают находиться в зоне боевых действий.

"Они физически не могут собрать необходимые документы и подать заявление на положенные по закону выплаты", - пояснил сенатор в своем Telegram-канале.

Законопроект, поддержанный правительством, внесен в Госдуму.

Фото: ЗАКС.Ру