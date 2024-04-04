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Новости 19:19

В Петербурге хотят дарить родителям новорожденных подарочные комплекты

фото ЗакС политика В Петербурге хотят дарить родителям новорожденных подарочные комплекты

В Смольном разработали проект закона, предусматривающий подарки родителям новорожденного в виде комплекта детских принадлежностей. Документ появился на сайте администрации Петербурга в разделе антикоррупционной экспертизы, обратил внимание ЗАКС.Ру. Дополнительную меру поддержки хотят закрепить в Социальном кодексе. 

Подарки хотят вручать родителям, проживающим в Петербурге и имеющим новорожденного ребенка. Содержание комплекта будут определять исходя из объема финансирования расходов на предоставление мер социальной поддержки. Предполагается, что наборы, в случае принятия закона, начнут выдавать с 1 августа 2024 года. 

Отметим, подобная мера поддержки уже есть в Ленинградской области. Там родителям вручают наборы, в которых есть одеяло, пеленки, бутылочка для кормления и другие мелочи. Например, прорезыватель для зубов и легкий чепчик.

Константин Леньков, фото с сайта Смольного


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